Serena Williams : L'annonce de sa grossesse sur Snapchat était une erreur...

Avec une photo de son ventre légèrement arrondi postée sur Snapchat pendant à peine quelques minutes, Serena Williams semblait avoir une fois encore opté pour l'effet de surprise pour annoncer sa première grossesse il y a quelques jours... Mais il la star aurait finalement quelques regrets à propos de son geste.

Et si certains pensaient que la femme du célèbre fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, avait bien calculé son coup en postant le fameux cliché, eh bien ils se trompent. Interviewée il y a peu lors d'une conférence TED, la championne de tennis a raconté sa mésaventure avec les réseaux sociaux : "En fait, il s'agissait d'un accident. J'étais en vacances, je prenais du temps pour moi."

La tenniswoman a par la suite expliqué qu'elle avait fait une mauvaise manipulation avec les quelques clichés qu'elle prend régulièrement pour voir l'avancée de sa grossesse et l'évolution de son ventre : "Je ne l'avais pas dit à beaucoup de monde pour être honnête, je gardais ça pour moi. Sur les réseaux sociaux, vous appuyez sur le mauvais bouton... et trente minutes plus tard, j'avais quatre appels en absence et je me suis dit 'C'est bizarre'".

"Chaque semaine, j'ai pris une photo avant de la sauvegarder et j'étais si douée... et évidemment, c'est la seule fois où j'ai ripé", explique la future maman. Qu'importe, elle comptait dans tous les cas l'annoncer dans les prochains jours : "C'était le bon moment. J'allais juste attendre cinq ou six jours de plus".

