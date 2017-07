Meghan Markle de retour à Londres auprès du prince Harry...

Après plus d'un an d'histoire d'amour, le jeu de cache-cache et de va-et-vient transatlantique continue pour le prince Harry et Meghan Markle. En couple depuis le tout début de l'été 2016, le second fils du prince Charles et l'actrice américaine ont franchi bien des étapes, de l'officialisation (sous la forme d'un avertissement formel et véhément) aux voyages ensemble et aux mariages de proches, mais continue de faire profil bas autant que possible. Pas évident toutefois de vivre cachés...

Ainsi Meghan Markle a-t-elle été repérée cette semaine à Londres, arrivée pour un nouveau séjour auprès de son royal chéri. L'héroïne de la série Suits, qu'elle tourne à Toronto au Canada, a été aperçue dans la soirée du jeudi 27 juillet 2017 à la gare londonienne de Waterloo, ont rapporté avec certitude plusieurs médias outre-Manche, précisant même qu'elle portait une veste blanche. Difficile de dire à quel moment la native de Los Angeles a débarqué au Royaume-Uni, mais on peut imaginer qu'elle va y rester un certain temps, son 36e anniversaire se profilant à l'horizon (vendredi 4 août). Nul doute que le prince Harry, qui fêtera quant à lui ses 33 ans le 14 septembre, soit quinze jours après la commémoration des 20 ans de la disparition de sa mère Diana, doit avoir à coeur de lui faire une surprise dont il a le secret (comme leur voyage du Nouvel An en Scandinavie).

Les médias britanniques supputent que Meghan Markle est venue accompagnée de sa mère Doria Radlan. De quoi encore attiser la rumeur de fiançailles prochaines... Un de ses récents engagements devrait également faire écho au désir de paternité que le prince Harry a explicitement évoqué à plusieurs reprises : son aisance avec les enfants du centre de loisirs Newham Council's avec lesquels il a joué et pris part à une séance d'activités le 28 juillet dans un parc de Londres prête à penser qu'il fera un papa formidable.

Discret, Harry n'est toutefois pas en vacances puisqu'il visitait le 20 juillet une base de l'Armée de l'air à Bury St Edmunds et a depuis rendu une visite privée aux bénévoles de la Croix-Rouge engagés dans une levée de fonds suite au dramatique incendie de la tour Grenfell, qui a fait 79 morts le 14 juin dernier. Il doit aussi plancher sur l'organisation de la 3e édition de ses Invictus Games, des jeux paralympiques pour blessés de guerre, et pourra compter sur la participation de Melania Trump, que la First Lady américaine vient d'officialiser par voie de communiqué. L'événement se tiendra à... Toronto, la ville de résidence de Meghan Markle. De quoi allier l'utile et l'agréable.