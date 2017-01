Meghan Markle et le prince Harry : Leur nouvel an inoubliable à deux

Un réveillon à retardement à la lueur fantasmagorique d'une aurore boréale, que rêver de plus romantique pour entamer la nouvelle année à deux ? Si chacun a passé Noël avec les siens, le prince Harry et Meghan Markle se seraient offert un moment inoubliable pour débuter amoureusement 2017. Une année qui verra peut-être leur histoire d'amour devenir véritablement publique...

Le tabloïd The Sun avance que le prince anglais de 32 ans et l'actrice américaine de 35 ans se seraient en toute discrétion envolés le 2 janvier pour la Norvège septentrionale, où ils auraient séjourné dans un chalet du côté de Tromso, au nord du cercle polaire. Et quand ils le quittaient, c'était pour admirer le coucher de soleil sur la neige, les troublantes nappes verdâtres des aurores boréales ou naviguer et observer les baleines. Le froid polaire n'effraie pas le prince Harry, qui a effectué en 2013 toute une expédition en Antarctique ; quant à Meghan, native de Los Angeles mais qui a l'habitude de bien se couvrir à Toronto où elle vit et tourne la série Suits, elle pouvait compter sur les bras de son compagnon pour la réchauffer...

Harry y a soigneusement réfléchi...

"Harry voulait faire de ces premières vacances quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, avance la source du tabloïd anglais. Ce n'était pas un choix aussi attendu qu'un resort bling-bling les pieds dans l'eau ou une île tropicale. Il a soigneusement réfléchi et voulait que ce soit aussi romantique et spécial que possible. Il voulait s'éloigner de tout le monde et qu'ils se retrouvent seuls, rien que tous les deux. C'est la meilleure période de l'année pour les aurores boréales. Ils ont vraiment passé un moment inoubliable." Cela a l'air tellement merveilleux qu'on en vient à souhaiter pour les tourtereaux que l'information du Sun soit exacte. En revanche, on ignore tout de la manière dont ils ont passé ensemble le réveillon du nouvel an.

Les retrouvailles ont quoi qu'il en soit dû être intenses, après deux semaines de séparation. Repérés ensemble à Londres mi-décembre, achetant un sapin Nordmann chez Pines and Needles dans Battersea Park et flânant du côté de Piccadilly après avoir vu une pièce de théâtre dans le West End, Harry et Meghan ont passé Noël de part et d'autre de l'Atlantique : l'interprète de Rachel Zane dans Suits s'est partagée entre Toronto et sa Californie natale, tandis que le prince britannique a participé au traditionnel rassemblement de la famille royale à Sandringham, sans William et Kate.