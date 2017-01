Meghan Markle et le prince Harry en couple : le père de l'actrice "très heureux"

S'il fait actuellement la couverture de la revue Town & Country pour le numéro de février 2017 qui met en avant son engagement très fort en faveur de la protection des espèces menacées et son amour du continent africain, après avoir partagé une semaine de sa mission au Malawi l'été dernier, le prince Harry fait profil bas en ce début d'année 2017. Sa compagne l'actrice Meghan Markle aussi, dont le prolifique compte Instagram est sur arrêt et n'a pas encore basculé dans la nouvelle année, ne serait-ce que pour adresser ses voeux à ses 1,4 million d'abonnés.

Une invisibilité médiatique seulement troublée par de nouvelles révélations exclusives du Daily Mail : à défaut peut-être de convaincre ses ex de parler, le quotidien britannique a recueilli de nouveaux commentaires de Thomas Markle Jr., demi-frère de l'héroïne de la série Suits qui s'était déjà exprimé au cours de l'automne pour la défendre farouchement contre l'attaque au vitriol de leur soeur Samantha Grant.

Entre autres confidences, Thomas Markle Jr. affirme que le prince Harry a déjà eu l'occasion de rencontrer le père de sa compagne, Thomas Markle Sr., dès les premiers temps de leur relation, entamée en mai ou juin 2016. La première rencontre entre le prince anglais de 32 ans et l'ancien directeur de la photographie de la série Mariés, deux enfants, âgé de 72 ans, aurait ainsi eu lieu il y a environ six mois, à la faveur d'un des séjours d'Harry à Toronto, où vit Meghan et où se déroulent les tournages de Suits. "Mon père, déclare Thomas Jr., était au courant de leur relation depuis le début. Il a rencontré Harry il y a environ six mois à Toronto. Il va là-bas plusieurs fois par an, Meghan et lui restent en contact en permanence. Il est vraiment heureux à propos d'Harry et est très fier d'elle. Leur relation est formidable, ils sont très proches, comme ils l'ont toujours été."

Tant qu'il l'aime, c'est tout ce qui compte

S'il est bien bavard sur le sujet et se dit proche de sa demi-soeur, issue du second mariage de leur père, Thomas Markle Jr., de quinze ans l'aîné de Meghan, n'a pourtant pas encore eu, lui, l'occasion de faire la connaissance du prince Harry et ignore s'il a déjà rencontré la mère de Meghan, Doria Ragland, 60 ans. Ce qui ne l'empêche pas, depuis l'Oregon où il vit, de se poser en témoin privilégié de l'amour du couple, à travers des propos à considérer de fait avec du recul : "Ils sont extrêmement heureux, ils vont super bien ensemble. Elle est très amoureuse et elle est heureuse, c'est évident, parce que si elle n'était pas heureuse, elle n'en serait pas là. Leur histoire est en train de décoller, c'est bien, et je leur souhaite le meilleur. Tant qu'il prend soin d'elle et qu'il l'aime, c'est tout ce qui compte ; même si j'aimerais bien le rencontrer et lui serrer la main."

Quant à la réciproque, rien n'indique si Meghan Markle a effectivement fait la connaissance de membres de la famille royale britannique ; des rumeurs bien évasives ont évoqué des rencontres avec le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge ainsi que le prince Charles et la princesse Camilla.

Pour Noël, les amoureux étaient séparés, et le prince Harry bien esseulé : présent à Sandringham (Norfolk) pour le rassemblement habituel du clan autour de la reine Elizabeth II, il était non seulement privé de Meghan, à Toronto avec sa mère, mais aussi de William et Kate, qui passaient les fêtes avec les Middleton dans le Berkshire.

Quel sera le prochain chapitre de cette romance sous haute surveillance ?