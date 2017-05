Prince Harry et Meghan Markle : Câlin et bisou en catimini...

A ce rythme-là, le prince Harry et Meghan Markle seront fiancés avant l'été ! Au lendemain de leur toute première apparition ensemble assumée dans un contexte public, samedi à l'occasion du tournoi de polo sponsorisé par Audi auquel le jeune homme prend régulièrement part, ils ont franchi dimanche un palier supplémentaire, surpris en plein moment de tendresse non loin du terrain.

Après la première journée de compétition, le prince Harry, 32 ans, se remettait le 7 mai 2017 en selle pour la suite de l'Audi Polo Challenge, un tournoi de polo qu'il a l'habitude de disputer à des fins caritatives (il jouait en l'occurrence pour Sentebale, sa fondation en faveur des orphelins du Lesotho, et WellChild). Spectateur la veille, le prince William, 34 ans, se joignait à lui ; spectatrice la veille, Meghan Markle, 35 ans, se collait à lui...

A l'écart de la foule, entre deux voitures sur le parking du club de Coworth Park à Ascot (Berkshire), le couple s'est octroyé quelques moments de - presque - intimité, partageant une tendre étreinte, un baiser et quelques mots. Des instants volés qui n'ont pas échappé à tous, puisque des images ont fait surface sur des sites anglo-saxons, comme le Daily Mail ou People. Le prince Harry a dû y puiser un surcroît de motivation et d'énergie qui l'aura ensuite porté vers la victoire : faisant équipe avec William, ce qui n'est pas toujours le cas, il a en effet triomphé de l'équipe adverse sous le regard d'un public au sein duquel figuraient, comme la veille, quelques personnalités de premier plan, à l'instar des actrices Emma Stone et Gemma Arterton.

La veille, Meghan Markle avait applaudi les performances sportives de son amoureux au côté d'un homme qui compte beaucoup pour lui, Mark Dyer, ancien capitaine dans l'armée qui fut pour lui une figure masculine précieuse après la mort de Diana. "L'avis de Dyer est important aux yeux d'Harry. Mark adorait les ex-petites amies d'Harry, Chelsy Davy et Cressida Bonas. Mais il apprécie vraiment Meghan, ils s'entendent comme larrons en foire", signale une source proche du fils du prince Charles. Tant mieux, car jamais Harry n'a semblé en aussi bonne position de trouver enfin la femme de sa vie et de passer à l'étape suivante : "Je suis à présent en mesure de prendre mon travail au sérieux, et en mesure de prendre ma vie personnelle au sérieux aussi", confiait-il avec une assurance nouvelle dans son récent entretien avec le quotidien The Daily Telegraph, où il ouvrait son coeur comme jamais.