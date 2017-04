Pippa Middleton : Meghan Markle sera bien à son mariage, ou presque...

Meghan Markle va bientôt quitter Suits... pour une semaine ! Si son départ définitif de la série qui a fait d'elle une star devient une hypothèse plausible à mesure que son histoire d'amour avec le prince Harry s'épanouit, l'actrice américaine de 35 ans a en attendant obtenu un congé exceptionnel en vue d'accompagner ce dernier au mariage de Pippa Middleton.

Alors que la rumeur de fiançailles prochaines prend de plus en plus corps après la fermeture du blog de Meghan (The Tig) et l'arrêt de son contrat avec l'enseigne Reitmans, la révélation – des deux côtés de l'Atlantique, par les hebdomadaires Hello et People – de la présence de la Californienne aux noces de la soeur de la duchesse de Cambridge, le 20 mai 2017 dans le Berkshire, ne fera que l'alimenter encore un peu : déterminée à ménager au maximum le caractère privé de l'événement pour son grand jour avec son compagnon James Matthews, Pippa Middleton a intimé à ses invités de ne venir accompagnés que si leur relation avec leur partenaire a un caractère officiel – fiancés ou mariés ("no bling, no ring", dit la formule anglo-saxonne). Une règle qui semblait exclure la belle Meghan, laquelle risquait fort de lui voler la vedette, mais cette dernière, après avoir accompagné en mars Harry au mariage de son meilleur ami Tom Inskip en Jamaïque, sera bel et bien de la partie. Enfin, d'une partie de la partie.

Miss Markle, qui a obtenu des producteurs de Suits de pouvoir disposer de son temps entre le 15 et le 22 mai selon le magazine britannique Hello!, n'assistera en effet pas à la cérémonie religieuse en l'église St Mark dans le village d'Englefield, précise People. Mais elle sera de la fête qui aura lieu ensuite dans le parc de la résidence de la famille Middleton à Bucklebury, à quelques kilomètres de là. Une bonne astuce pour contourner la restriction !

Après avoir passé Noël à Londres, le Nouvel An en Scandinavie et la fin de l'hiver dans les Caraïbes, profitant du mariage de Tom Inskip et Lara Hugues Young pour traîner un peu sous les tropiques, le prince Harry et Meghan Markle continuent leurs allers-retours transatlantiques : la semaine dernière, c'est le fils du prince Charles qui faisait le trajet vers Toronto, où vit et travaille sa belle, pour passer Pâques avec elle, manquant le rassemblement de la famille royale à Windsor pour la messe pascale. Le couple pourrait se signaler bientôt lors d'un autre mariage en vue : celui de la tenniswoman Serena Williams et de son fiancé Alexis.