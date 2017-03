Prince Harry et Meghan Markle : Amoureux fous en plein mariage jamaïcain

Le prince Harry a marié un autre de ses meilleurs amis ! Bientôt trois ans après avoir fait la fête à Memphis, alors fraîchement célibataire depuis sa rupture avec Cressida Bonas, pour les noces de Guy Pelly, le Britannique de 32 ans a assisté à l'union de Tom Inskip, dit Skippy, et de Lara Hughes-Young. Un week-end d'amour et de fête en Jamaïque dont il a profité, cette fois, en couple : Meghan Markle était de la partie – six ans après s'être elle-même mariée non loin de là...

Alors que l'actrice américaine de 35 ans a regagné en février Toronto, sa ville de résidence, après de longues semaines à Londres avec Harry pour reprendre le tournage de la série Suits dont elle est l'héroïne, elle a eu le loisir de rejoindre – utilisant jeudi le jet privé d'un ami – son prince dans les Caraïbes pour l'événement. Ce dernier – arrivé dès mercredi à bord d'un vol commercial Virgin Atlantic – officiait comme l'un des quatorze témoins de Tom Inskip, un de ses tout meilleurs amis depuis leurs années à l'Eton College : grand complice d'Harry pour faire les 400 coups (du scandale du strip-billard à Las Vegas à la dent cassée du prince William aux noces de Thomas van Straubenzee), Skippy a épousé celle qui est sa compagne depuis plus de quatre ans, Lara Hughes-Young (développeuse de logiciels pour une société baptisée ThoughtWorks), lors d'une cérémonie célébrée dans une église baptiste de Montego Bay, sur la côte Nord de la Jamaïque.

Beaucoup d'images du prince Harry (sans grande originalité en costume bleu marine de chez Gieves & Hawkes) et de Meghan Markle, sublime dans une robe à fleurs griffée Erdem (créateur notoirement adoubé par la duchesse Catherine de Cambridge), très enamourés ont circulé dimanche sur les réseaux sociaux : on peut les voir main dans la main au coeur du cortège des invités (au sein duquel se trouvaient également Sarah Ferguson, duchesse d'York, et sa fille la princesse Eugenie) ou tendrement complices à leur table. En marge de la réception, les tourtereaux ont également été repérés à la coule (bermuda et chemisette pour lui, short en jean et top blanc pour elle) dans le complexe hôtelier idyllique qui les accueillait le temps de leur séjour : le Round Hill Hotel & Villas, un resort qui a accueilli nombre de personnalités, de Grace Kelly à Emma Watson, et même la lune de miel de John Fitzgerald Kennedy et Jackie. Harry et Meghan y avaient réservé, selon un employé, l'une des suites les plus luxueuses et exclusives (5 800 euros... la nuit), avec une gouvernante, deux piscines et une salle de loisirs disposant d'un bar et d'un billard. Ont-il vraiment eu le loisir de jouir de tout ?