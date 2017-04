Meghan Markle : La surprenante décision de la chérie du prince Harry

La famille royale britannique accueillera-t-elle un nouveau membre ? C'est la question que se posent les médias britanniques et du monde entier suite à la surprenante décision de Meghan Markle, peut-être motivée par sa relation amoureuse : la compagne du prince Harry a décidé de mettre un terme à un projet de coeur...

Ce n'est pas son activité d'actrice, mais celle de blogueuse que Meghan Markle a stoppé ! La native de Los Angeles a fait ses adieux aux lecteurs de son site, The Tig, en y publiant une lettre illustrée de photos de ses plus beaux moments. Elle écrit à ses "Tig Friends" : "Après près de trois belles années d'aventure avec vous, il est l'heure de dire au revoir à The Tig. Ce qui a commencé comme un projet de passion (...) est devenu une communauté source d'inspiration, de soutien, d'amusement et d'insouciance. Vous avez illuminé mes journées et rempli cette expérience de joie. Continuez (...) de rire et de prendre des risques, et continuez d'être le changement que vous souhaitez voir opérer dans le monde.'"

Meghan Markle ajoute sur Instagram, dans une publication à l'intention des followers de The Tig : "Des abonnés aux contributeurs, vous êtes devenus des amis. C'est vous qui avez rendu cette communauté Tig si spéciale. Et même si je n'ai pas rencontré la majorité d'entre eux, j'ai vu, pendant trois ans, vos visages, lu vos commentaires et vous ai embrassé à distance."

The Tig a vu le jour en 2014. Le site révélait différents aspects de la vie de sa créatrice, en particulier sa passion pour la cuisine et les voyages.