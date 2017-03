Pippa Middleton : Meghan Markle indésirable à son mariage, sa stratégie...

"Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse" : l'adage vaut pour Pippa Middleton, actuellement dans la dernière ligne droite des préparatifs de son mariage avec James Matthews, le 20 mai à Englefield dans le Berkshire, et particulièrement anxieuse concernant un sujet précis...

Pendant des années, depuis le mariage royal de sa soeur la duchesse Catherine de Cambridge où elle fut de manière aussi éclatante qu'inattendue l'autre star de la cérémonie, Pippa Middleton a bien malgré elle attiré la lumière lors des nombreuses épousailles dans la bonne société anglaise auxquels elle a été conviée. Au détriment des mariées elles-mêmes. A présent, c'est à son tour de trembler à l'idée de se faire voler la vedette lors de son grand jour. Et cette angoisse porte un nom : Meghan Markle.

Il n'a pas plus échappé à la soeur de Kate qu'au reste du monde que la présence de l'actrice de la série Suits auprès de son boyfriend le prince Harry lors du mariage de son meilleur ami Tom Inskip, le week-end dernier en Jamaïque, a entièrement focalisé l'attention, éclipsant la ravissante mariée, Lara Hughes-Young. Cette dernière n'avait certes sans doute pas l'intention que ses noces soient médiatisées, mais n'a peut-être pas spécialement apprécié qu'elles le soient du fait d'une de ses invitées... Pippa Middleton "n'a pas l'intention de la laisser lui faire la même chose", rapporte la toujours bien renseignée chroniqueuse mondaine du Daily Mail Charlotte Griffiths.

Meghan invitée, chaos assuré ?

D'autant qu'elle s'évertue depuis le début à planifier avec James, 41 ans et patron d'un fonds d'investissement, des noces aussi discrètes et intimes que le mariage de William et Kate fut grandiose et public : petite église dans un domaine privé perdu en pleine campagne, comité d'invités restreint... C'est même en ce sens qu'elle a mentionné une clause particulière dans les faire-part qu'elle a envoyés : "pas de bague, pas d'accompagnant", c'est-à-dire que ses invités sont priés de ne venir accompagnés que si leur relation avec leur partenaire a un caractère officiel (fiancés ou mariés). Une règle d'or qui exclut Meghan Markle... à moins qu'Harry, follement amoureux de l'actrice américaine de 35 ans depuis l'été 2016, n'aille vite en besogne pour faire sa demande, comme certains observateurs l'espèrent. Pas facile compte tenu de l'emploi du temps de l'un et de l'autre, et la distance qui les sépare : après leur week-end prolongé jusqu'au mercredi en Jamaïque, Harry a regagné Londres tandis que Meghan est rentrée à Toronto pour s'atteler au tournage de la saison 7 de Suits.

On pouvait à la base s'attendre à ce que Pippa Middleton, qui s'entend très bien avec Harry, fasse une exception pour la chérie du prince, laquelle aurait par ailleurs été adoubée par sa soeur Kate, mais le tapage médiatique provoqué par sa présence au mariage de Tom et Lara l'aurait incitée à revoir sa copie. "Elle a vu que tous les yeux étaient braqués sur Meghan et non sur Lara. La situation était aussi stressante pour Harry. Pippa et sa mère Carole se demandent si la présence de Meghan ne risque pas d'occasionner un énorme chaos qui n'est pas souhaitable", a confié un ami de la future mariée à la chroniqueuse.

Un vrai dilemme.