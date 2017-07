Prince Harry "fou amoureux" de Meghan Markle, s'apprête à la demander en mariage

Un an après son incroyable coup de foudre pour Meghan Markle, actrice vedette de la série Suits, le prince Harry (qui parle pour la première fois de sa mère Diana avec son frère William dans un documentaire diffusé fin juillet à la télévision anglaise) s'apprête à faire sa demande en mariage.

Selon les informations de Katie Nicholl, spécialiste du gotha pour le Daily Mail, l'homme de 32 ans a trouvé "la femme avec laquelle il souhaite passer le reste de sa vie" et souhaite officialiser leurs fiançailles "avant son anniversaire à l'automne" - il est né le 15 septembre. Des informations qui ont été confirmées par plusieurs sources crédibles, la célèbre chroniqueuse royale émérite citant dans son article les "amis" proches du prince Harry.

Malgré leurs agendas respectifs chargés, le frère du duc de Cambridge et la comédienne américaine (qui célèbrera ses 36 ans le 4 août prochain) se voient régulièrement et "ont fait le pacte de ne jamais passer plus d'un mois sans se voir". Lorsqu'ils sont partagés entre Toronto et Londres, les tourtereaux ont pris l'habitude de se "parler deux fois par jour via FaceTime".

Ces derniers mois, Meghan Markle a multiplié les allers-retours entre le Canada et le Royaume-Uni. La pétillante brunette a pris ses marques dans les appartements du prince, le Nottingham Cottage, au palais de Kensington. Toujours selon des "amis" cités par Katie Nicholl, la future fiancée est tellement à l'aise dans la maison de son boyfriend qu'elle y a installé "une garde-robe pleine de vêtements et a rangé des livres de recettes dans la cuisine".

"Toutes les conversations d'Harry tournent autour de son avenir avec Meghan. Il n'y a pas de doute qu'ils sont fous amoureux. Harry est très heureux, et à les voir ensemble, je dirais que c'est une question de temps pour qu'il la demande en mariage", a ajouté un informateur. Le Daily Mail ajoute que le timing serait idéal pour des fiançailles en septembre : s'il fait bien sa demande avant son 33e anniversaire, Harry pourrait ainsi profiter des célébrations des Invictus Games, événement qui sera organisé à Toronto une semaine plus tard, pour présenter sa fiancée au monde entier. Il n'y a plus qu'à patienter...