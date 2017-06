Serena Williams : Enceinte, la star du tennis pose nue pour Vanity Fair

En posant nue pour Vanity Fair, Serena Williams accepte aussi de dévoiler tous les dessus de sa relation avec son fiancé Alexis Ohanian, qu'elle a toujours pris soin de garder secrète. Jusqu'au jour où leurs fiançailles survenues en décembre 2016 éclatent au grand jour du fait de Venus Williams et que Serena révèle, par accident, sa grossesse sur Snapchat.

Shootée par la grande Annie Leibovitz, la championne américaine de tennis de 35 ans révèle que l'arrivée de ce bébé n'était pas prévue. C'est en préparant l'Open d'Australie en janvier dernier que la plus grande joueuse de l'histoire du tennis féminin perçoit des changements. Elle est prise de vomissements et trouve que sa poitrine a gonflé. Elle pense que c'est hormonal mais son amie Jessica Steindorff lui conseille de faire un test de grossesse pour écarter tout doute. C'est d'ailleurs elle qui part à la pharmacie lui en acheter un. "Je vais le faire pour te prouver que c'est faux et parce que c'est drôle. C'est comme une blague. Pourquoi pas", lance Serena à JEssica.

Attendue pour un événement promotionnel avec la marque Berlei, dont elle est l'ambassadrice et pour qui elle dessine des soutiens-gorge de sport, la tenniswoman réalise le fameux test en pleine séance de coiffure et de maquillage. Elle se sent si peu concernée qu'elle oublie d'aller vérifier le résultat et n'y repense qu'une heure et demi plus tard. "Oh mon dieu. Ce n'est pas possible, j'ai un tournoi à jouer. Comment vais-je jouer à l'Open d'Australie ? J'avais prévu de gagner Wimbledon cette année", lâche-t-elle, sous le choc. Sa dévouée Jessica retourne à la pharmacie de l'hôtel pour acheter cinq autres tests qui se révèlent tous aussi positifs.

Sa rencontre avec Alexis en mai 2015

Personne ne savait, jusqu'à aujourd'hui, quand les routes de Serena Williams et Alexis Ohanian se sont croisées. Leur rencontre remonte à mai 2015 lorsque la championne américaine participe au tournoi de Rome etque l'homme d'affaires, cofondateur de la plateforme aux millions d'utilisateurs Reddit se trouve dans la capitale italienne pour le travail et qu'il loge dans le même hôtel qu'elle.

Très loin du style d'hommes avec qui Serena Williams a l'habitude de flirter, il est enfin confirmé qu'elle a entretenu une relation avec le chanteur Drake, Alexis Ohanian se retrouve à l'hôtel Cavalieri de Rome le 12 mai 2015. Alors qu'il dispose de plusieurs tables pour prendre son petit déjeuner, le jeune businessman choisit celle juste à côté de celle de Serena et son équipe, ce qui a le don d'énerver la joueuse. L'un de ses proches tente de faire fuir leur voisin en lui lançant qu'un rat se trouve sous sa table. Alexis Ohanian répond alors : "Je suis de Brooklyn, je vois des rats tout le temps", une touche d'humour qui séduit Serena. Le voisin gênant est alors invité par la sportive à les rejoindre, lui qui est un fan de football et de basket et n'a jamais vu un match de tennis de sa vie, même à la télévision. Sous le charme de Serena, Alexis repense alors à cette rupture amoureuse qu'il vient de subir après une relation sérieuse de cinq ans...

Après la fin du tournoi de Rome la tenniswoman lui demande de venir passer un peu de temps avec elle à Paris, pour le rendez-vous très attendu de Roland-Garros. Alexis accepte et vient passer un week-end dans la capitale française, sans aucune attente.

Alors que Roland-Garros, qu'elle va remporter, n'a pas encore commencé, les nouveaux amis empruntent un Uber pour se rendre à la tour Eiffel. S'ensuit une balade de plusieurs heures avec un passage au zoo la Ménagerie du Jardin des plantes où Alexis achète des confiseries.

Avril 2016, Serena, témoin de Jéhovah, enfreint une règle

Alexis fête son anniversaire avec ses proches à Los Angeles, Serena Williams l'appelle pour le lui souhaiter, un gros écart pour la championne. En tant que témoin de Jéhovah, elle a interdiction de souhaiter les anniversaires. Alexis sait à ce moment là qu'il veut l'épouser.

C'est au mois de décembre qu'il organise sa demande, qui a bien failli ne pas avoir lieu... Serena doit participer à un tournoi d'exhibition en Inde. Il pense alors à l'obliger à faire escale à Rome pour lui demander sa main dans l'hôtel où ils se sont rencontrés. Sauf que l'événement est annulé. Alexis Ohanian arrive finalement à ses fins. Serena se doute de la raison de son voyage à Rome. Elle se fiance à la même table de leur fameux premier petit déjeuner ensemble.

Quelques jours plus tard, la joueuse de tennis demande à son fiancé de la rejoindre à Melbourne sans lui dire pourquoi. À son arrivée, elle lui tend un sac en plastique contenant tous les tests de grossesse positifs.

Après un aller et retour express aux États-Unis pour une consultation auprès de son médecin, Serena Williams découvre qu'elle est enceinte de sept ou huit semaines. Elle décide de faire le tournoi de l'Open d'Australie qu'elle remporte en battant sa soeur Venus.

Serena et Alexis se marieront à l'automne prochain, après la naissance de leur premier enfant qui n'était pas prévu mais les comble déjà de bonheur.

Olivia Maunoury