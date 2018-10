Mariage de la princesse Eugenie : Kate Middleton radieuse en rose fuchsia

Cinq mois le mariage du prince Harry et Meghan Markle dans cette même chapelle St George, Kate Middleton s'est à nouveau rendue à Windsor. Ce vendredi 12 octobre 2018, la duchesse de Cambridge figure naturellement parmi les invités au mariage de la princesse Eugenie, petite-fille de la reine Elizabeth II, et fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

Pour l'occasion, l'épouse du prince William a de nouveau fait appel à sa créatrice préférée en la personne de Sarah Burton, directrice artistique d'Alexander McQueen, la marque britannique qui l'avait habillée pour ses propres noces en 2011, puis à de multiples reprises depuis qu'elle est devenue duchesse. La mère de George, Charlotte et Louis a complété sa tenue d'un chapeau à voilette signé Philip Treacy, d'une paire d'escarpins burgundy et d'une pochette.