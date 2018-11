David Hallyday aux NRJ Music Awards : Il rendra hommage à son père sur scène

Les fans de Danse avec les stars n'ont pas rendez-vous le samedi 10 novembre 2018 devant leurs écrans mais ce jeudi 8. En cause, la cérémonie des NRJ Music Awards qui fête ses 20 ans et aura le droit, comme tous les ans, à une grande soirée présentée par Nikos Aliagas et diffusée en direct sur TF1 depuis le Palais des Festivals de Cannes.

Si Maître Gims, Amir, Jenifer, Kendji Girac, Vianney, Patrick Bruel ont tous confirmé leur présence, David Hallyday se produira également. Nice Matin annonce que le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan rendra hommage à son père, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Le chanteur de 52 ans interprétera le titre Ma dernière lettre, que ses fans connaissent déjà puisqu'il l'a joué sur scène. "C'est une chanson qui n'a qu'une dizaine de jours. C'est Arno Santamaria qui en a écrit les paroles. Elle exprime tout ce que j'ai de plus profond dans le coeur. S'il vous plaît, baissez vos portables", avait-il déclaré en mars dernier à son public alors qu'il était en concert au casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer. Des mots repris par Nice Matin.

Une fois la soirée des NRJ Music Awards terminée, David Hallyday mettra son titre sur toutes les plateformes. Ma dernière lettre est le premier extrait de son nouvel album J'ai quelque chose à vous dire dont la sortie est annoncée pour le 7 décembre 2018, un peu plus d'un an après la mort de son père.