Découvrez les nouvelles Stories Purepeople sur votre application mobile !

Est-ce que c'est déjà Noël ? Apparemment oui puisque l'application mobile vous offre dès à présent sa toute nouvelle fonctionnalité, les Stories Purepeople ! En plus des dizaines de news, vidéos, photos et exclusivités quotidiennes, nous vous proposons désormais ces courtes pastilles délirantes qui passent en revue l'actualité de nos people préférés.

Terminé les longs textes, place à l'instantanéité et au fun avec des gifs, des photos et des vidéos. Le tout accompagné d'un regard neuf et décalé. Les stars ont intérêt à se tenir à carreau, plus rien ne leur sera épargné ! De l'incroyable famille Kardashian au couple Macron, en passant par Kate Middleton et Loana, ils vont tous y passer !

Ces Stories sont déjà disponibles en haut de la page d'accueil de l'application mobile Purepeople. Ne tardez pas, elles ne sont disponibles que 48 heures ! Et pas de jaloux, vous y avez droit sur iOs comme sur Android.

Comme on va toujours au bout des choses, on vous a préparé une petite vidéo sympathique pour vous expliquer tout ça.