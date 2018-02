Demain nous appartient: Le lien inattendu d'un acteur avec des stars américaines

Nouveau venu dans Demain nous appartient. Samuel, un nouveau chef qui est loin de faire l'unanimité au sein de l'hôpital dans lequel travaille Victoire (incarnée par Solène Hébert). Le personnage est joué par Axel Kiener, un acteur qui ne vous est probablement pas totalement inconnu.

Il est apparu dans divers films comme Les Chevalier du ciel, LOL ou Paris je t'aime. On a aussi pu l'apercevoir à la télévision dans Aïcha, No Limit ou Sections de recherche. Et si vous n'avez jamais aperçu son beau minois, vous avez probablement déjà entendu sa voix. La raison ? Axel Kiener a doublé de nombreux acteurs américains.

Au cinéma, il a prêté sa voix à Jamie Dornan, Channing Tatum, Tom Hardy, Aaron Paul, Matthew McConaughey, Sam Claflin, James Caan dans Le Parrain 1 et 2, Jonathan Rhys Meyers ou encore Michael Fassbender.

À la télévision, Axel Kiener a notamment doublé Wentworth Miller dans Prison Break, Michiel Huisman (pour le personnage Daario Naharis dans Game of Thrones), Eric Christian Olsen dans NCIS : Los Angeles ou encore Lucas Till, héros de la série MacGyver.

Ça y est, vous le remettez ?

D'autres nouveaux s'apprêtent à intégrer la série. Prochainement, Lenni-Kim intégrera le tournage de Demain nous appartient afin de faire une apparition. Il incarnera Zac, le correspondant québécois de Jessica (campée par Garance Teillet) et Dylan Moreno (interprété par Joaquim Fossi). Mimie Mathy rejoindra également la joyeuse bande en mars prochain afin de mettre ses séquences en boîte. Elle jouera Pénélope, la tante extravagante de Lucie (personnage incarné par Lorie Pester).