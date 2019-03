Demain nous appartient - Maxime et Clémentine : Bientôt la rupture ?

L'histoire d'amour entre Maxime et sa prof Clémentine (jouée par Linda Hardy) pourrait bientôt prendre fin. Interviewé par nos confrères de Télé Star, Clément Rémiens en a dit plus sur l'avenir de cette idylle et ne cache pas que cela ne sent pas bon.

Après avoir précisé que c'était "une histoire à laquelle ni l'un ni l'autre n'étaient préparés", l'acteur âgé de 21 ans a admis qu'ils pensaient que leur amour surpasserait tout. "Mais ils se rendent compte que ce n'est pas si facile d'assumer leur différence d'âge", précise-t-il. En effet, s'ils ont caché leur histoire d'amour au départ, ils ont fini par l'officialiser, une nouvelle qui n'a pas été bien accueillie par tout le monde.

Ils ont malgré tout continué à se fréquenter, mais "leur histoire commence à sortir le sapin" : "Maxime est nostalgique de sa vie d'avant, Clémentine s'en rend compte. Il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions." Le gagnant de Danse avec les stars 9 admet que Maxime n'est pas prêt pour une nouvelle histoire, mais qu'il "va se laisser surprendre" par Amanda (Marion Christmann) : "Clémentine et Maxime s'engueulent trop, ce n'est pas bon signe. Alors quand Amanda, drôle, énergique et sans limite, entre dans sa vie, ça lui fait du bien ! A moi aussi en tant qu'acteur. Ça me permet de jouer de nouvelles émotions, de changer de décor, de rythme, d'avoir une nouvelle partenaire. C'est très agréable."

Cela permettra à Clément Rémiens de souffler un peu plus sur le tournage. S'il aime beaucoup Linda Hardy (45 ans), il ne cache pas que l'intrigue dans laquelle leur personnage se trouve le met toujours quelque peu mal à l'aise : "Je ne serai jamais à l'aise avec ça. Même si j'ai la chance d'avoir une bonne complicité avec Linda Hardy et qu'il y a moins de gêne entre nous, il n'en demeure pas moins que je trouve ça toujours délicat."

L'intégralité de l'interview de Clément Rémiens est à retrouver dans le magazine Télé Star du 1er avril 2019.