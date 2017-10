Demain nous appartient : Trop de sexe dans la série ? La prod répond !

À l'instar de Plus belle la vie (France 3) avant lui, le feuilleton quotidien Demain nous appartient (TF1) n'hésite pas à évoquer des sujets très variés dans ses épisodes... Cependant, quand il est question de sexualité, il arrive qu'une petite partie du public se braque. C'est ce qui est arrivé le 27 septembre dernier...

En effet, dans l'épisode du jour, les téléspectateurs ont pu assister au rapprochement physique très sensuel des personnages campés par Lorie Pester et Alexandre Vasseur. Des scènes d'amour plutôt soft qui ont pourtant provoqué l'indignation de certains d'entre eux.

"Je viens de mettre TF1 et je vois Lorie qui couche avec un mec, mon enfance est ruinée", "Je sais pas pour vous mais heuu pour ma part quand j'étais gamine j'étais une grande fan de Lorie, mais la les scènes d'amour, c'est gênant quoi", "Je viens de voir Lorie dans une scène de sexe dans Demain nous appartient, mon enfance est gâchée", "Demain nous appartient sur TF1 ça parle de plans à trois et de sexe oklm !", pouvait-on lire sur Twitter après diffusion.

Face à cette minipolémique, la productrice de la série Sarah Farahmand a accepté de prendre la parole via un entretien accordé à nos confrères de Télé Star. Elle l'a assuré, il n'y a aucune volonté de faire le buzz à l'aide de ces scènes hot. "Si on avait voulu faire le buzz on l'aurait fait de façon un peu plus cash. Ces scènes restent suggérées, plutôt amusantes et piquantes. C'est un terrain qu'on n'avait pas encore expérimenté sur la série qui reflète le quotidien de tout le monde. On n'avait pas encore été sur un couple qui se forme et qui a une espèce d'alchimie sexuelle. Ça nous amusait beaucoup de jouer quelque chose qu'on voit assez peu à la télé", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "On est une série quotidienne donc on doit parler de ce que les gens vivent au quotidien. Et aujourd'hui, je pense que les mentalités sont plus ouvertes sur la sexualité qu'il y a quelques années. C'est quelque chose qui reste encore tabou pour plein de gens mais qui l'est moins pour d'autres... Les critiques ne vont pas nous arrêter. Mais le but, ce n'est pas non plus de multiplier ça et que toutes les semaines on voie un nouveau couple sous les draps. Ce serait lassant et on veut que ça reste aussi des jolies scènes sensuelles et qui donnent peut-être envie, le soir, de les reproduire avec son conjoint..."

