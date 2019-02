Demain nous appartient : Un bébé débarque à Sète, "c'est le choc" !

Vendredi 15 février 2019, TF1 créait la surprise en annonçant l'arrivée d'un bébé dans Demain nous appartient. Alors que les interrogations autour de l'identité de ce dernier et surtout de ses parents se multipliaient, les producteurs ont révélé qu'il s'agissait de l'enfant de Margot. Auprès de Télé Poche, la comédienne Marysole Fertard, l'interprète de la jeune femme, Ingrid Chauvin (Chloé) et Alexandre Brasseur (Alex) se livrent sur cette naissance inattendue.

"Margot n'a que 17 ans et a fait un déni de grossesse. Elle n'est pas prête à avoir un enfant, être mère, changer les couches... Margot est encore une enfant. Elle essaye mais n'arrive pas à créer de lien avec ce bébé. Elle va même le renier", confie Marysole Fertard. Et Ingrid Chauvin de poursuivre : "Pour Margot, c'est un choc ! Elle ne comprend pas et fait un rejet."

D'ailleurs, l'arrivée de ce bébé va chambouler tout l'équilibre de Chloé et Alex. Le couple va devoir s'occuper de Margot ainsi que de son enfant. Une tâche qui ne sera pas des plus faciles... "Quand on a la quarantaine et que l'on travaille, ce n'est pas évident. À un moment donné, Chloé va être extrêmement fatiguée", lance Ingrid Chauvin, maman du petit Tom (2 ans).

Une intrigue à suivre dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, du lundi au vendredi dès 19h20 sur TF1.

