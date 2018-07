Demi Lovato est-elle en couple avec l'ex d'une célèbre chanteuse ?

Demi Lovato a-t-elle un nouvel amoureux ? Le 14 juillet 2018 à Los Angeles, la chanteuse américaine aurait été aperçue très proche du chanteur G-Eazy à la sortie d'un club. Le magazine Us Weekly avait notamment affirmé que les deux artistes avaient été vus en train de se tenir tendrement la main... avant de se rétracter en supprimant l'article en question. En parallèle, des photos avaient été publiées sur le site anglais Metro. Demi Lovato est bien vue en train de tenir la main d'un homme. Photographié de dos, ce dernier semble pourtant ne pas ressembler (du tout) à G-Eazy...

Info ou intox, elle s'est en tout cas propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Interviewé le 18 juillet sur le tapis rouge des ESPY Awards, le rappeur californien a réagi à la rumeur. "Non, [Demi] est juste une amie", a-t-il assuré au micro d'Entertainment Tonight. Quant au fait que sa vie amoureuse soit sans cesse scrutée et épiée, G-Eazy assure que c'est la rançon de la gloire. "C'est juste une de ces choses qui viennent avec le succès. Vous échangez votre anonymat en échange d'une partie de votre succès aux yeux du public. Vous devez vous rappeler les bons côtés et vous rappeler combien vous êtes reconnaissant d'être ici en premier lieu et de comprendre que c'est juste ce qui vient avec", a-t-il ajouté.

Officiellement, l'interprète de l'album The Beautiful and Damned est célibataire depuis sa rupture avec Halsey. La chanteuse de 23 ans avait annoncé leur séparation début juillet après une année de romance. Interrogée jeudi 19 juillet par TMZ, la jeune femme a appuyé les propos de son compagnon en affirmant qu'il était seulement ami avec Demi Lovato. Et de conclure en indiquant qu'elle ne risquait pas de remettre avec... C'est dit !