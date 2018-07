Halsey et G-Eazy : La fin d'un couple sulfureux après une année d'amour

Ils étaient encore inséparables il y a quelques semaines, posant bras dessus bras dessous sur le tapis rouge des MTV Movie & TV Awards le 16 juin à Los Angeles. Trois semaines après leur dernière apparition officielle, Halsey et G-Eazy ne forment plus un couple. Tout aussi sulfureux qu'il était (le duo avait été arrêté début mai en Suède en possession de cocaïne). Une habitude pour la demoiselle, déjà repérée début janvier en train de sniffer de la poudre.

C'est la chanteuse de 23 ans, connue du grand public pour ses tubes Colors, Sorry et plus récemment Alone (titre prémonitoire ?) qui en a fait l'annonce dans ses stories Instagram, mardi 3 juillet 2018. "Je garde normalement ce genre de choses pour moi, mais du fait de notre statut public, je ressens le besoin d'informer mes fans. G-Eazy et moi avons rompu. (...) Je lui souhaite le meilleur. Merci de respecter notre vie privée en ce moment", a-t-elle écrit. Halsey a précisé qu'elle consacrerait désormais tout son temps à sa musique et à ses futurs projets. De son côté, le rappeur et producteur de 29 ans ne s'est pas exprimé, très accaparé qu'il est par sa tournée américaine. Celle-ci prendra fin le 7 septembre prochain à Tampa (Floride).

Une ex-conquête dans les parages

En couple depuis environ un an, Halsey et G-Eazy avaient officialisé leur romance en décembre 2017 dans la chanson Him & I, extrait du second album de la jeune femme paru la même année, Hopeless Fountain Kingdom. Dans celle-ci, les tourtereaux se déclaraient leur flamme en musique.

Si elle affirme qu'elle va prendre du temps pour se consacrer à sa carrière après cette rupture, Halsey a en tout cas été vue en très bonne compagnie jeudi dernier (28 juin) au concert du rappeur Post Malone, un show auquel avait également assisté G-Eazy. Selon TMZ, les deux ex, qui avaient déjà probablement rompu, ont tout fait pour rester à distance l'un de l'autre. Après le spectacle, la jeune femme (pas si Alone que ça finalement) a été vue très proche d'un autre rappeur, Machine Gun Kelly. Ces deux-là s'étaient brièvement fréquentés en 2017, avant que la jeune femme ne jette son dévolu sur G-Eazy. Ont-ils remis le couvert ? Les paris sont ouverts...