Demi Lovato : Grillée avec son ex Wilmer Valderrama... Retour de flamme ?

Demi Lovato et son ancien chéri, le séduisant acteur de la série NCIS Wilmer Valderrama, ont été repérés en train de partager un repas dans un restaurant de San Fernando, en Californie, samedi 24 février 2018.

Comme le rapporte le site TMZ, qui diffuse une photo, la chanteuse américaine de 25 ans et l'acteur de 38 ans ont pris du bon temps en déjeunant en tête-à-tête au restaurant mexicain Sol Y Luna, du côté de la San Fernando Valley. Un témoin a déclaré que les deux artistes semblaient très proches, riant et savourant avec décontraction leur repas sans se soucier du risque d'être reconnus... Les ex-amants sont-ils restés bons amis ou ont-ils décidé de s'accorder une seconde chance ?

Demi Lovato, qui se produit actuellement avec le spectacle Tell Me You Love Me World Tour (qui passera par Paris le 4 juin), a rompu avec Wilmer Valderrama en juin 2016 après six années de relation amoureuse. Depuis, la chanteuse a brièvement fréquenté le champion d'arts martiaux Luke Rockhold puis l'athlète brésilien Guilherme Vasconcelos. On lui a aussi prêté un coup de coeur pour l'acteur Henry Cavill ...

Quant à Wilmer Valderrama, aux dernières nouvelles il fréquentait Minka Kelly.

Thomas Montet