Demi Lovato sobre et amoureuse : Les baisers qui officialisent !

Après son overdose du mois de juillet, qui a bien failli lui coûter la vie, Demi Lovato repart à zéro. Ce n'est pas seule que la chanteuse américaine de 26 ans ouvre ce nouveau chapitre de sa vie mais accompagnée d'un jeune homme avec qui elle est officiellement en couple.

Depuis plus d'un mois, l'interprète de Sober ne quitte plus Henri Levy, le fondateur de la marque de vêtements franco-américaine Enfants Riches Déprimés. L'artiste et le styliste ont multiplié les virées nocturnes, s'affichant souvent très proches. Main dans la main, bras dessus, bras dessous, leurs échanges particulièrement tactiles laissaient à penser qu'il s'agissait de bien plus qu'une amitié. Et c'est confirmé.

Samedi 8 décembre 2018, Demi Lovato et Henri Levy sont allés dîner au restaurant Nobu à Malibu. Tout de noir vêtue, chaussée de boots à talons, la jolie brune et son complice blond platine n'ont pas seulement été vus en train de se tenir la main. Le duo a échangé de multiples baisers passionnés qui prouvent bien que leur relation est de nature amoureuse. Les photos nocturnes sont signées E!.

Cette officialisation intervient juste après que Demi Lovato a été nommée aux Grammy Awards pour la deuxième fois de sa carrière. La chanteuse est compétition dans la catégorie Meilleur duo pop/Groupe pour la chanson Fall In Line avec Christina Aguilera.