Denis Brogniart malade : Découvrez son séduisant remplaçant...

Avant le démarrage du tournage de la 20e saison de Koh-Lanta pour TF1 en octobre dernier, Adventure Line Productions avait pris connaissance de l'état de santé de Denis Brogniart qui était à l'époque très amaigri à cause d'un virus. Dans ce contexte, les équipes du programme et celles de la chaîne avaient donc recruté un remplaçant en cas de pépin sur le tournage, Bruce Jouanny.

Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, sachez que le "remplaçant" Bruce Jouanny, ancien pilote automobile (Formule 3, 24 Heures du Mans...), est le coanimateur de Top Gear France sur RMC Découverte.

Contactée par nos confrères du Parisien, Alexia-Laroche Joubert, à la tête de la société de production, a expliqué : "Denis s'est vite rétabli, mais les assurances ne voulaient prendre aucun risque [surtout après la l'annulation de deux saisons par le passé, NDLR]. Alors on a pensé à Bruce Jouanny qui a un profil d'aventurier et un vrai physique. Il fallait aussi quelqu'un qui soit libre et qui ne prenne pas ombrage, sachant qu'il y avait 98% de chances qu'il ne bosse pas."

Bruce Jouanny, qui a profité des quelques semaines de tournage – durant lesquelles il n'a finalement pas eu l'occasion de remplacer Denis – pour "faire sa comptabilité", "envoyer des mails" ou "jouer au volleyball avec des locaux", n'a en revanche pas caché à Alexia-Laroche Joubert qu'il était intéressé par l'idée de faire revivre l'émission Ushuaïa. À suivre donc...