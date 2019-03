Denis Brogniart amaigri dans Koh-Lanta 2019 : La raison de sa perte de poids

Les 21 nouveaux aventuriers de Koh-Lanta 2019 ne sont pas les seuls à avoir attiré l'attention des téléspectateurs de TF1. L'animateur Denis Brogniart les a tout autant intrigués lors du premier épisode diffusé vendredi 15 mars 2019.

Sur Twitter, nombreux sont les internautes à avoir souligné que l'animateur âgé de 51 ans avait perdu du poids et ont fait part de leur inquiétude. "C'est moi où Denis Brogniart a sacrément fondu ? Il n'a jamais été bien épais mais là il est super maigre", "Denis Brogniart il est bien maigre", "Denis Brogniart il a participé aussi à #KohLanta il a maigri de ouf", "Denis Brogniart a perdu 20kg ou c'est moi ?", a-t-on notamment pu lire.

Face à l'inquiétude du public, Denis Brogniart a pris la parole ce samedi 16 mars 2019, sur Twitter. Il a admis avoir affiché quelques kilos en moins sur la balance lors du tournage de La guerre des chefs et a expliqué pourquoi : "Salut à tous ! Juste un petit message pour répondre à ceux qui ont trouvé hier lors du premier épisode de Koh-Lanta que j'avais maigri. C'est vrai, vous avez raison. J'ai perdu quelques kilos à la suite d'un virus. Mais, rassurez-vous, tout ça c'est de l'histoire ancienne. J'ai retrouvé mon poids de forme, la preuve en images. Et pour la petite anecdote, sachez que sur le tournage de Koh-Lanta, pour retrouver au plus vite ma condition physique, j'ai fait plus de 1000 kilomètres à vélo."

Il a ensuite remercié les 5,65 millions de téléspectateurs qui ont suivi le premier épisode et a rappelé que le deuxième épisode sera diffusé jeudi 21 mars 2019 exceptionnellement, en raison d'un match de football (France-Moldavie).