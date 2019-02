Koh-Lanta, la guerre des chefs : Portraits et photos des 21 candidats

C'est officiel ! Le coup d'envoi de Koh-Lanta, la guerre des chefs sera donné le 15 mars 2019 sur TF1, à partir de 21 heures. 21 aventuriers se sont envolés pour les îles Fidji afin de vivre l'aventure de leur vie. Des candidats qui viennent d'être dévoilés par la première chaîne, en vidéo.

Après quelques mots de l'animateur Denis Brogniart, nous avons fait la connaissance de Victor, un moniteur de parachutisme âgé de 25 ans, qui réside à Strasbourg. Très exigeant avec lui-même ou les autres, le jeune homme ne fera pas de cadeaux à ses concurrents. Emilie (35 ans) est courtière en prêt immobilier et réside en région bordelaise. "On ne me force pas à faire quelque chose. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas", confie la grande sportive qui a été gymnaste. Impulsive et déterminée, elle est prête à tout pour se démarquer.

Aurélien (23 ans) est cascadeur et vit en Bretagne. L'équilibre, le mental et la concentration, il maîtrise. Ce qui peut être un atout considérable pour la fameuse épreuve des poteaux. "Ma plus grosse crainte serait de me faire avoir par les autres. J'ai tendance à croire un peu tout ce qu'on me dit", admet-il. Maud, une commerciale de 50 ans qui vient de Belgique, est fan d'alpinisme. Elle est donc endurante, a un bon mental et est tenace.

Cyril, un designer âgé de 37 ans qui vit à Paris, devrait être redoutable lors des épreuves dans l'eau. Fan de water-polo, il y est à l'aise. Son rêve ? Réussir l'épreuve des poteaux. Béatrice (28 ans), habitante de Saint-Malo, est une styliste et joueuse de football qui évolue au poste d'attaquante. Elle a ainsi un fort esprit de compétition. La jeune femme ne cache pas qu'elle participe à Koh-Lanta notamment pour son frère qui a été amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto.

Brice (24 ans) est originaire du Pays-Basque. L'étudiant en dernière année d'école de commerce voue une passion aux "voyages aventureux". Il adore le sport, notamment le rugby. Il déteste perdre et est prêt à tricher pour atteindre son but. Sophie, la kitesurfeuse de 34 ans qui réside au Portugal, est aussi fan de voyages. Elle redoute de se séparer de sa petite fille pour cette aventure.

Mohamed (37 ans) est gérant d'un pub-restaurant qui se trouve à Strasbourg. Avant d'en arriver-là, il s'est battu pour obtenir ce qu'il souhaitait. "Aujourd'hui, je veux gagner Koh-Lanta pour montrer à mon père que je suis devenu quelqu'un qui n'a jamais abandonné et pour rendre fiers mes enfants plus tard également", confie l'homme qui est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises.

Carinne (45 ans) est coiffeuse en Normandie. Cette mère de trois enfants est une pile électrique et a un tempérament de feu. Xavier, un technico commercial de 53 ans qui vit dans l'Oise, est un fonceur et a l'impression d'être plus jeune que son âge physiquement. Tenter de mettre tous les jeunes de l'émission "à l'amende" ne lui fait pas peur !

Cindy a 31 ans et est conseillère financière, en Gironde. Elle a fait de la natation en compétition étant plus jeune et a été "championne d'Aquitaine à titre individuel". "Je suis géniale et je n'ai pas peur de le dire parce que je le démontre au quotidien", conclu-t-elle. Maxime est un agent de voyage âgé de 32 ans qui vit en Poitou-Charentes. Il a une âme d'aventurier et aime transmettre son savoir. A l'aise avec la nature et patient, il devrait rapidement se démarquer aux Fidji.

Aliséa est une étudiante en sport âgée de 20 ans. La jeune femme qui réside à Rennes veut toujours avoir raison et déteste l'autorité. Elle a quitté le nid familial à 17 ans. Alexandre, commercial de 28 ans qui vit en Seine-Saint-Denis, souhaite devenir pilote d'avion. Il fait du hockey sur glace depuis quinze ans. La tonicité, la rapidité et l'esprit d'équipe font donc partie de son quotidien. Il espère que cette aventure lui permettra de plus se livrer.

Angélique (24 ans) est gérante de pizzeria, à Cannes. Elle a préféré se mettre à son compte car, comme Aliséa, elle n'aimait pas trop l'autorité. Très sportive, elle devrait bluffer ses camarades sur l'île. Nicolas a 35 ans et est commercial en Belgique. Trois fois par semaine, il fait du foot. Très combatif, il part toujours dans l'optique qu'il va gagner. En couple depuis neuf ans avec une jeune femme prénommée Déborah, il est papa d'un petit Mathis (4 ans). Très fusionnelle, la famille redoute la séparation.

Chloé (32 ans) devrait se faire entendre dans Koh-Lanta. Cette poissonnière qui vient des Landes aime crier et souhaite qu'on la respecte. ll y a quatre ans, elle a eu une infection au niveau de la moelle épinière qui l'a paralysée au niveau des jambes. Elle a donc dû se déplacer en fauteuil roulant et suivre des séances de rééducation. Une période de sa vie qui lui a demandé beaucoup de courage et de mental pour pouvoir se battre. Cette aventure est donc une revanche pour elle.

Steeve (46 ans) travaille à la mairie de Nice. Il manage des équipes sur des quartiers sensibles de la ville. Son bonheur : donner de sa personne pour les autres. Clo, une saisonnière de 28 ans vit toujours chez ses parents dans les Pays de la Loire. Dès son plus jeune âge, elle pratique le sport qui l'aide à se défouler. "Je suis une pile et je suis très impulsive. Souvent, on me dit que je parle fort. (...) Je ne passe pas par quatre chemins, je suis toujours un peu brute. Mais j'ai un grand coeur", explique-t-elle.

On termine avec Frédéric, un photographe de 52 ans dans le Pas-de-Calais. A l'âge de 23 ans, les médecins lui ont annoncé qu'il avait de l'arthrose aux genoux. Du jour au lendemain, il a donc tiré un trait sur sa carrière sportive. "Mais il y a six ans de ça, en consultant un médecin du sport, je me suis rendue compte que ce que j'avais, ce n'était pas de l'arthrose et que je pouvais donc faire de la course à pied. Énorme révélation, pendant vingt-deux ans je me suis trompée. Donc j'ai décidé de me rattraper", avoue-t-il. Il a en effet participé à sept marathons.