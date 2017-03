Denis Brogniart, sa rencontre avec Hortense : "On s'est planqués"

Invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8) samedi 11 mars 2017, Denis Brogniart s'est épanché sur sa rencontre avec sa femme Hortense.

C'est en 2003 que l'animateur de Koh-Lanta Cambodge et son épouse se croisent chez LCI, où elle officie alors en tant que chef d'édition. Et très vite il lui propose une offre qu'elle ne peut refuser : "Je lui ai dit : 'Soit tu restes dans les studios de LCI, soit tu viens avec moi au Panama.' Elle a préféré venir au Panama."

Une fois sur place, pour le tournage de la troisième édition de Koh-Lanta, les tourtereaux ont dû faire preuve de stratégie afin que le reste de l'équipe ne se doute pas une seule seconde qu'ils formaient un couple. Une situation quelque peu compliquée à gérer : "La seule personne qui le savait, c'était mon assistante. Hortense arrivait en tant que journaliste sur Koh-Lanta, donc elle avait envie de vivre sa propre vie et de ne pas être simplement étiquetée comme la nana de l'animateur. On a relâché un peu la pression sur les derniers jours, mais c'est vrai qu'on s'est planqués. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait ruser pour ne pas se faire démasquer."

Depuis, Denis Brogniart et Hortense ne se cachent heureusement plus et sont les parents de trois enfants : Violette et Lili, 11 ans, et Blanche, 9 ans - l'animateur de TF1 a également un fils, Dimitri, né de sa relation avec sa première compagne.