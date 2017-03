Denise Fabre, Joann Sfar et les journalistes niçois : Des retrouvailles animées

Les journalistes niçois se sont retrouvés pour une soirée particulièrement animée au Chalet des îles, au milieu du Bois de Boulogne, le 14 mars dernier. Des retrouvailles importantes pour ceux qui ne s'étaient pas vus depuis le terrible attentat qui a frappé la promenade des Anglais, le 14 juillet.

C'est l'Association qui les a conviés, sous la houlette de son président Christophe Kulikowski, rédacteur en chef politique de l'émission On n'est pas couché, ainsi que de son vice-président, Fabrice Turpin, journaliste à KM Productions. Après un hommage émouvant aux victimes des attentats du président, relayé par Olivier Le Foll, qui se trouvait ce jour-là sur place, les journalistes ont pu retrouver le sourire au fil de la soirée.

Au menu, traditions niçoises sur la table et Jed Wong aux platines. Tony Bonfils, célèbre bassiste, et Alex Perdigon, accordéoniste de grande renommée, ont repris quelques partitions de chansons classiques. Image plutôt rare, Francis Lai a joué quelques notes sur son accordéon, ce qui ne lui est pas arrivé depuis très longtemps.

Pour l'occasion, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement : le dessinateur Joann Sfar, et sa compagne Louise Lacoste, Denise Fabre et son mari, Gabriel Bailet, dirigeant du groupe Pearl, Roland Courbis, Olivier Predhomme, l'un des créateurs de la nouvelle chaîne info indépendante Explicite, Thierry Gelblat, Fabrice Begotti, Laurent Barat ou encore Jean-Baptiste Iosca. Marc Duret, David Boéry, Jérôme Bermyn, rédacteur en chef de Stupéfiant, Loïc Landrau, Michel Disdier et la reine des palais princiers Sylvana Lorenz étaient aussi de la partie.

Une tombola attendait les convives afin de clore la soirée en beauté. Les détenteurs de tickets ont pu remporter de très belles récompenses, comme des week-ends dans les plus grands hôtels de la région ou des repas dans des restaurants gastronomiques.

Si l'artiste Richard Orlinski n'avait pas pu être présent, pour montrer son investissement dans cette association qui lui tient tant à coeur, il avait décidé d'offrir deux de ses oeuvres. Pour sa première participation, Olivia Bujakski, directrice de la communication de l'hôtel Barrière à Enghien les Bains et adjointe au Maire de Levallois, a offert un dîner gastronomique au restaurant Le Baccara d'Enghien.

Et cerise sur le gâteau, à la fin de la soirée, les journalistes niçois ont eu le droit à une imitation étonnante de Gilbert Bécaud, par Olivier Le Foll.