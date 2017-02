Diego Maradona violent avec sa compagne ? La police appelée...

La police a débarqué, ce mercredi 15 février, à l'hôtel de Madrid où résident actuellement Diego Maradona et sa compagne Rocío Oliva, l'Eurostar Suites Mirasierra situé dans la rue Alfredo Marqueríe. L'AFP rapporte que l'ex-star du foot de 56 ans aurait été suspectée d'actes de violence envers sa petite amie de 26 ans alors qu'une dispute particulièrement animée aurait éclaté entre eux aux alentours de 8h30. "Quand les agents et les secours sont arrivés, ils ne présentaient pas de blessures et n'ont pas voulu porter plainte, c'était juste une discussion", ont précisé des sources policières à l'AFP. Inquiet de la situation, le personnel de l'hôtel a préféré solliciter l'intervention de la police.

En Espagne pour assister au huitième de finale de la Ligue des Champions qui oppose le Real Madrid à Naples ce soir, au stade Bernabeu, Diego Maradona a réagi en début d'après-midi. "Je veux informer que je suis à Madrid, où je profite de ma famille et attendant que Naples joue en Ligue des Champions. Mon avocat Matias Morla a contacté les autorités. Il n'y aucune plainte et il n'a pu m'expliquer les raisons de ce show médiatique. Je passe un très bon moment, laissez-les raconter des histoires...", a publié la légende argentine sur sa page Facebook.