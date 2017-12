DJ Kaleb Freitas : Tué dans l'effondrement de sa scène, des images choquantes

Grièvement touché à la tête dans l'effondrement de la structure métallique, Kaleb Freitas a succombé à ses blessures et a été déclaré mort après son arrivée à l'hôpital. Il avait 30 ans. Trois autres personnes ont par ailleurs été blessées, et une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de la tragédie et déterminer les éventuelles responsabilités.

"Nous sommes toujours attachés à la sécurité de notre public, respectant tous les processus, les compte-rendu et les autorisations demandées par les autorités locales. Que notre public sache que nous le tiendrons informé de toutes nos actions pour établir la vérité concernant les faits qui se sont produits. Nous sommes désolés, nous avons perdu un ami, un artiste. Notre priorité est d'aider les blessés et leurs familles", ont fait savoir les organisateurs du festival via un post Facebook endeuillé.

Pas de quoi atténuer la colère et le chagrin de nombreux fans du jeune DJ et simples amoureux de la musique, qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Quant à sa chérie, Cahh, avec laquelle il s'affichait une semaine plus tôt sur Instagram, on peine à concevoir sa douleur...