Dolce & Gabbana : Les créateurs détendus à la plage avant la Fashion Week

Dans quelques jours, la planète Mode sera le théâtre d'un nouveau bal des fashion weeks ! Les créateurs de Dolce & Gabbana préparent l'événement dans la bonne humeur et sous le soleil de Saint-Barthélemy. Loin de la fraîcheur de l'hiver milanais, les inséparables Domenico et Stefano marient travail et plaisir...