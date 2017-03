Donald Trump : Arianne Zucker prend une décision radicale après la polémique

Clap de fin pour la belle Arianne Zucker qui quitte définitivement la série qui l'a révélée. Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, l'actrice qui incarne Nicole Walker – l'épouse de Victor Kiriakis (incarné par John Aniston) – dans la série américaine Des Jours et des vies ne renouvellera pas son contrat avec la production.

La jolie blonde de 42 ans a annoncé la nouvelle, qui risque de décevoir bien des fans du feuilleton, ce mercredi 1er mars lors d'un entretien avec les journalistes du magazine Soap Opera Digest. "Je sais qu'il y a des milliers de filles qui rêveraient de prendre ma place dans la seconde, mais pour moi, il est temps de partir", a-t-elle confié en précisant que sa décision prendrait effet à la fin de son contrat, le mois prochain.

Rappelons qu'Arianne Zucker a récemment créé la polémique en apparaissant dans une vidéo, tournée en 2005 et diffusée au mois d'octobre dernier par le Washington Post, dans laquelle le très controversé Donald Trump tenait des propos obscènes et machistes. Qu'on se rassure, sa décision n'est en rien motivée par la tempête médiatique dans laquelle elle s'est trouvée embourbée. "Il y a deux ans déjà, j'y réfléchissais déjà", a-t-elle assuré.

Ce n'est pas la première fois que l'actrice, mariée pendant deux ans à son partenaire de scène Kyle Lowder, avec qui elle a eu une petite Isabella (7 ans), quitte le show. Arianne était déjà partie une première fois en 2006 avant de revenir deux ans plus tard, pour reprendre le rôle qui lui a permis de décrocher trois nominations aux Daytime Emmy Awards et deux prix aux Gold Derby Awards, dont celui de la meilleure "méchante" dans une série, qu'elle a remporté.

Coline Chavaroche