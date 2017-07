Doria Tillier, Elisa Tovati et Sandrine Quétier prennent une leçon make-up

Mardi 4 juillet 2017, la marque de cosmétiques Shiseido accueillait diverses personnalités à l'occasion de la présentation d'Eye Collection, sa nouveauté maquillage en collaboration avec Nicolas Ouchenir. Un cocktail était ainsi organisé dans la très branchée boutique Colette à Paris.

On a pu voir défiler Sandrine Quétier, la journaliste Pascale de La Tour du Pin, Valérie Expert, Doria Tillier, Tarek Boudali, Sophie Favier, François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour, Christine Kelly, Jean-Baptiste Maunier, Julie Judd ou encore Nicolas Ouchenir, Elisa Tovati... Le calligraphe Nicolas Ouchenir a profité de la soirée pour dévoiler des images inédites de sa collaboration avec la maison et montrer en direct l'étendue de son talent. Plusieurs produits viennent alimenter cette nouvelle collection et les clients de chez Colette ne manqueront pas de se ruer sur les Ombres Crèmes Paperlight Namiki Bright Green et Yamabuki Yellow, disponibles exclusivement dans la boutique de la rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement.