Dylan (Koh Lanta) en quête d'amour : Son nouveau projet télé dévoilé

Dans Koh Lanta : Le combat des héros, Dylan est rapidement devenu un candidat redoutable et emblématique. S'il n'a pas remporté la finale du jeu d'aventures de TF1, le jeune homme de 23 ans a vu sa communauté d'abonnés sur les réseaux s'accroître en un rien de temps. Fort de sa première expérience télé, Dylan ne compte pas s'arrêter là. En effet, déjà annoncé au casting des Marseillais vs le reste du monde au côté de Julien Tanti et toute sa bande (en diffusion à partir du 3 septembre 2018), c'est dans un tout autre registre que l'ancien aventurier se lance désormais. Celui de l'amour.

Samedi 25 août, le compte officiel de W9 a dévoilé une courte vidéo sur Twitter dans laquelle Dylan officialise sa participation au programme des Princes et des Princesses de l'amour : "Salut c'est Dylan ! J'intègre officiellement Les Princes et les Princesses de l'amour", déclare-t-il au bord de la piscine, chemise ouverte laissant apercevoir ses abdos. Sûr de lui, celui qui avait opéré une transformation physique impressionnante poursuit son message en adressant les critères qu'il recherche chez une femme : "Comme vous le savez tous, j'ai toujours été célibataire. Si toi t'as envie de changer ça, tu peux venir m'écrire. J'espère que t'es une fille sérieuse, qui a de l'ambition et surtout qui est naturelle. J'espère te rencontrer à la Villa." Les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Dylan mènera sa quête de l'amour notamment entouré d'Anthony Mateo (Les Marseillais), Elsa Dasc (Moundir, les apprentis aventuriers) et Fidji Ruiz (Friends Trip).