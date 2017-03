Dylan (Koh-Lanta) et Gucci : Nouveau mensonge et révélation...

Dylan, un beau petit menteur ?

Lors du premier épisode de Koh-Lanta Cambodge diffusé le 10 mars dernier, le Luxembourgeois a fait le buzz en arpentant la jungle en mocassins Gucci. Un style très particulier qui lui a valu d'être contacté par la luxueuse marque. C'est en tout cas ce qu'il a assuré au cours d'un entretien avec la version suisse de 20 Minutes. Une affirmation rapidement démentie par Gucci auprès de nos confrères de TV Mag : "Nous n'avons établi aucun contact ni formulé aucune offre." Pourtant, Dylan a persisté et signé.

Le membre de l'équipe bleue avait répondu que l'offre en question provenait du magasin détenteur de la licence Gucci basée à Luxembourg. Contactée hier par L'Essentiel, la boutique Gucci de Luxembourg-Ville a donc une fois de plus remis en cause la version du jeune homme : "C'est un très bon client et, depuis son passage dans l'émission, il nous a demandé si on pouvait envisager un partenariat. On lui a répondu qu'on n'avait pas besoin ni envie de ce type d'association. Qu'il veuille porter la marque, c'est génial, et ça fait de la pub mais il n'y a aucune association avec lui, et si la maison mère dit non, c'est non aussi au Luxembourg."

En clair, l'agent immobilier et mannequin de 22 ans ne collaborera pas avec Gucci de sitôt !

Dylan bientôt sur NRJ12 ?

Il ne s'agit pas là de l'unique fois où les propos de Dylan ont été remis en cause. Récemment, il expliquait à L'Essentiel ne pas être intéressé par les émissions de télé-réalité comme Les Anges : "Les Anges m'ont appelé quelques jours après, mais j'ai dit non. Pour moi, c'est de la merde. Je n'aime pas ce genre de télé-réalité. Le show pour le show, ce n'est pas mon truc."

Mais surprise, le jeune homme aurait expliqué aux producteurs qu'il était partant pour participer à la prochaine saison du programme phare de NRJ12 selon les informations de TV Mag. Avant cela, il sera au casting d'une nouvelle télé-réalité produite par La Grosse Équipe (également à l'origine des Anges). La diffusion serait prévue pour la rentrée prochaine.