Koh-Lanta Cambodge : Dylan et ses mocassins Gucci amusent Twitter !

Mais n'allez pas dire que Dylan a préféré des mocassins de luxe à des baskets pour que l'on parle de lui. Lors d'une interview pour Télé Star, l'ex-membre de l'équipe bleue a assuré qu'il avait emporté ces chaussures avec lui simplement parce qu'elles étaient "très confortables" : "C'est une semelle qualité-prix exceptionnelle."

Sans surprise, elles n'ont pas fait long feu sur le camp. Qu'à cela ne tienne, Dylan n'était pas déprimé pour autant : "Si je les abîme j'en rachète d'autres. J'ai d'ailleurs racheté les mêmes. Je me bats tous les jours pour ne pas avoir de problèmes d'argent. Je travaille. Je voulais prouver qu'on pouvait être fort dans les épreuves, se salir dans la boue mais garder un certain style, une certaine classe. La petite chemise, tranquille, avec les mocassins, ça passe bien, non ?"

Sans commentaire.