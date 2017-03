Dylan (Koh-Lanta Cambodge) jugé arrogant : "Je m'en fous"

Dylan n'a pas fait long feu dans Koh-Lanta Cambodge. Alors que de nombreux téléspectateurs le voyait aller loin dans l'aventure grâce à son endurance et sa volonté de fer, son arrogance a eu raison de lui.

Le membre de l'équipe bleue n'a toutefois aucun regret, comme il l'a expliqué à nos confrères de Télé Star : "J'ai appris qu'il ne faut pas regretter ses choix et ses façons de faire. Vous voulez que je vous dise quoi ? Que j'ai chialé à ma sortie, que je suis partie en 'déprimation' (sic) ? Ça ne m'a fait aucun effet. Je vais bien, tout va bien. Je suis retourné auprès de ma famille, de mes amis, de mon pays, de mon travail." Puis, après avoir reconnu qu'il nuisait à la cohésion de l'équipe et ne pas s'être "investi à fond", le jeune homme a admis avoir été un peu trop arrogant sur le tournage.

Il a toutefois rapidement précisé être hautain à la vie comme à l'écran : "Je n'avais pas envie de jouer un rôle 24/24. Je n'étais pas là pour faire l'acteur. J'ai trop cru que j'étais à l'armée. Je pensais qu'on était tous soudés. J'ai oublié le côté stratégique et ça m'a coûté ma peau."

Ce comportement ne lui a pas simplement valu les critiques de ses coéquipiers. Nombreux sont les internautes à s'être déchaînés sur Twitter. Des critiques auxquelles il n'a prêté aucune attention, comme il l'a affirmé à Télé Loisirs : "Honnêtement, je m'en fous. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu m'importe. L'essentiel est qu'on parle de moi."

Les mocassins de la jungle

Dylan n'a également pas manqué de réagir à LA séquence qui a secoué la Toile. Celle où on le découvre en pleine jungle... avec des mocassins Gucci. A-t-il fait cela pour que l'on parle de lui ? Non, selon l'intéressé. Ces chaussures étaient tout simplement "très confortables". "Si je les abîme, j'en rachète d'autres. J'ai d'ailleurs racheté les mêmes. Je me bats tous les jours pour ne pas avoir de problèmes d'argent. Je travaille. Je voulais prouver qu'on pouvait être fort dans les épreuves, se salir dans la boue mais garder un certain style, une certaine classe. La petite chemise, tranquille, avec les mocassins, ça passe bien, non ?", a-t-il ajouté à Télé Star.