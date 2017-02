Koh-Lanta Cambodge – Dylan : La tête à claques de la saison ?

Le 10 mars prochain à 20h55, Koh-Lanta fera son grand retour sur TF1 avec une édition "Cambodge" pleine de surprises. Qu'on se le dise, les 18 aventuriers de cette nouvelle saison ne seront pas ménagés !

Jeudi 23 février, TF1 a d'ailleurs dévoilé les portraits de nos 18 nouveaux "Robinson" et l'un d'entre eux a tout particulièrement marqué les internautes : Dylan, 22 ans, venu du Luxembourg où il est agent immobilier. Prétentieux, arrogant, sûr de lui, le jeune blondinet a su comment attirer l'attention du public avant même le coup d'envoi de Koh-Lanta Cambodge.

"Je m'appelle Dylan, j'ai 22 ans, j'habite au Luxembourg, je suis agent immobilier et vu ma gueule d'ange je suis aussi mannequin", lance-il d'entrée de jeu dans son magnéto. Le ton est donné ! "J'ai décide de faire Koh-Lanta car pour moi c'était un rêve. J'ai décidé de faire l'armée, j'ai fait l'armée. J'ai décidé d'être mannequin, j'ai fait du mannequinat. J'ai décidé d'être agent immobilier, je suis agent immobilier. Au jour d'aujourd'hui, je décide de faire Koh-Lanta et je fais Koh-Lanta, tout simplement", a-t-il poursuivi avec la même assurance.

Concernant sa philosophie de jeu, Dylan a ensuite indiqué : "Dans la vie de tous les jours, on n'a rien sans rien, dans Koh-Lanta, ce sera pareil. No pain no gain. Pour gagner, je suis prêt à tout, si je dois arnaquer untel ou untel, je le ferai. Je ne vais pas sur Koh-Lanta pour me faire des amis. Je suis là pour gagner, je fais mon travail et je repars, comme d'hab'."

Pour rappel, cette année, il n'y aura pas que deux équipes dans Koh-Lanta, mais trois qui s'affronteront jusqu'à la fameuse étape de la réunification : les jaunes, les rouges et les bleus. De quoi apporter davantage de suspense et tenir le public en haleine durant les épreuves de confort et/ou d'immunité...

Rendez-vous sur MyTF1.fr pour découvrir les 18 portraits des candidats !