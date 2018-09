Dylan (Koh-Lanta) : Sa transformation impressionnante pour Ninja Warrior

Dylan a été l'un des candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta : Le Combat des Héros. S'il n'a pas remporté la finale du jeu d'aventures de TF1, le beau blond a pourtant réussi à développer sa notoriété depuis sa participation. Alors qu'il était dans le programme de télé-réalité Les Marseillais VS Le reste du monde (W9) il y a encore quelques jours, avant de quitter subitement l'aventure, c'est dans Ninja Warrior que ses fans et les téléspectateurs le retrouveront ce vendredi 14 septembre 2018 dès 21h sur TF1.

En compagnie de son acolyte de Koh-Lanta, Yassin, il tentera d'enchaîner le parcours d'obstacles qui se présentera à lui avec un petit avantage, celui de son physique. En effet, depuis quelques temps, Dylan est accro à la musculation et ça se voit ! Abdos saillants et muscles parfaitement définis, le jeune homme de 23 ans n'a pas chômé à la salle de sport.

Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs sur cette métamorphose, Dylan dévoile le régime qu'il a suivi pour atteindre son objectif : "Quand j'ai fait le Combat des héros, j'avais débuté l'aventure avec 70 kilos. Pendant le tournage, j'ai perdu 8 kilos. Je pesais 62 kilos quand je suis revenu en France. Aujourd'hui, j'ai repris 18 kilos. Je pèse 81 kilos. C'est un choix. Je voulais reprendre du poids. J'ai suivi un régime adapté et repris le sport pour atteindre mon objectif."

Espérons pour lui que ce nouveau corps lui permettra de battre des records dans Ninja Warrior. Pour le découvrir, retrouvez-le dès ce soir à 21h sur TF1.