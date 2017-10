Dynastie : Une actrice lance un appel désespéré pour sauver sa fille d'une secte

Vedette de la série Dynastie entre 1984 et 1986, Catherine Oxenberg s'est confiée mercredi 25 octobre dans les colonnes du magazine People pour lancer un cri du coeur, terrifiée à l'idée de ne peut-être plus jamais revoir sa fille India (26 ans).

Selon l'actrice de 56 ans, son aînée a rompu le contact avec elle il y a plusieurs mois après avoir soudainement quitté la Californie pour intégrer le groupe controversé Nxivm, situé à Albany (Etat de New York). Considéré par beaucoup comme une secte, cet organisme pyramidal fondé en 1998 et dirigé par un certain Keith Raniere est soupçonné de recruter des femmes qui finissent par subir d'importants "lavages de cerveaux", devenant des esclaves victimes de terribles pressions psychologiques.

En apparence, Nxivm (qui a récemment fait l'objet d'un article édifiant dans le New York Times) se définit avant tout comme un groupe ayant pour but d'offrir des séminaires de développement personnel. Mais au fil des dernières années, plusieurs ex-membres ont réussi à s'échapper des griffes du réseau pour dénoncer les agissements de Keith Raniere et de ses fidèles, qui marqueraient les recrues au fer rouge des initiales du fondateur du groupe. Ces vingt dernières années, environ 16 000 personnes auraient dépensé environ 4000 dollars pour rejoindre Nxivm, dont certaines bases se situeraient aussi à San Francisco et au Mexique.

Maman, mes cheveux tombent

Après avoir eu vent de plusieurs témoignages d'anciennes membres, Catherine Oxenberg a expliqué qu'elle avait surtout été alertée par l'une de ses amies, Bonnie Piesse, qui a elle-même quitté Nxivm et qui lui a dit que sa fille était en grand danger. "India est dans une mauvaise posture. Une fois, elle m'a dit qu'elle ne mangerait pas pendant trois jours afin de faire pénitence et corriger son comportement", lui a-t-on dit. Les femmes tombée sous la coupe de Keith Raniere auraient notamment comme instruction de ne pas manger "plus de 800 calories par jour". La dernière fois que Catherine Oxenberg a discuté avec sa fille, c'était au téléphone et son état de santé était très inquiétant. "Maman, mes cheveux tombent et je n'ai pas eu mes règles depuis un an. Peut-être que je devrais aller voir un docteur ?", lui a-t-elle dit.

Lors d'un bref retour à Los Angeles en mais dernier, India a été accueillie par une mère très inquiète. Auprès de People, Catherine Oxenberg a confié qu'elle avait tenté de confronter sa fille "très amaigrie" lors d'une intervention, la suppliant de se faire aider et de quitter Nxivm. Pour simple réponse à ses inquiétudes, India est retournée dès le lendemain à Albany, coupant tout contact avec sa mère.

Aujourd'hui, Catherine Oxenberg se tourne vers les médias pour tenter de faire toute la lumière sur les agissements suspects d'un groupe controversé qui a "nettoyé le cerveau" de sa fille. "Je me sens impuissante. J'ai perdu mon enfant et je ferai tout mon possible pour la retrouver", a-t-elle conclu. De son côté, India s'est exprimée le 19 octobre sur Facebook pour donner de ses nouvelles, se voulant rassurante. "Pour tous ceux qui ont lu le récent article paru dans le New York Times (...) Merci de votre préoccupation, c'est une situation très triste et je m'attendais à cet article. Je vais bien, merveilleusement bien en réalité. Je ne me mettrais jamais en danger, moi ou les gens que j'aime", a-t-elle simplement écrit.