Ed Sheeran : D'où vient sa cicatrice sur le visage ?

Qui croire ? Depuis la fin de l'année 2016 le chanteur superstar Ed Sheeran arbore une cicatrice sur la joue droite. Et l'histoire de cette blessure est tellement improbable qu'on a du mal à y croire. Et pour cause, il y a 2 versions !

La première (la plus stylée)

Cette entaille sur le visage d'Ed a en effet été faite par... la princesse Beatrice d'York ... à l'aide d'une épée !

Fin novembre 2016, Beatrice d'York - fille aînée du prince Andrew, duc d'York et de son épouse Sarah Ferguson, duchesse d'York - donnait une petite fête privée chez elle au Royal Lodge à Windsor. Et sans le vouloir, alors qu'elle faisait semblant d'anoblir le chanteur James Blunt (meilleur ami d'Ed depuis de longues années) à l'aide d'une épée, elle aurait embroché Ed qui se tenait juste derrière elle.

La seconde (la plus authentique)

Alors que l'histoire de la blessure affligée par la princesse d'York se répandait depuis plusieurs semaines, James Blunt a mis fin aux tergiversations début mars 2017. Dans une interview accordée au site ShortList il a finalement donné la véritable version des faits : "Ed était bourré, il a fait le con et il s'est coupé... lui-même. On a inventé toute cette histoire, et les gens sont tombés dans le panneau. C'était un peu gênant".

Une histoire bien moins chevaleresque et improbable...