Ed Sheeran, seul face à 80 000 personnes, épate au Stade de France

Avec seulement trois albums à son actif et une flopée de tubes, Ed Sheeran a réservé deux soirs au Stade de France. Deux concerts qui affichent complets. Nous étions au premier de ces deux shows, vendredi 6 juillet 2018. Et si le pari était osé, à savoir jouer dans un immense stade, seul sur scène et sans aucune aide de musiciens, l'artiste britannique de 27 ans a relevé le challenge avec une maîtrise totale.

Devant des fans comblés et acquis à sa cause (dont Pauline Ducruet et sa mère Stéphanie de Monaco !), Ed Sheeran a enchaîné les tubes, des hits de la première heure comme The A Team aux plus récents comme Shape of You. Tantôt romantique avec des Thinking Out Loud, Perfect ou One, tantôt dansant avec Galway Girl ou bien Sing, Ed Sheeran a assuré le spectacle en jouant une carte dépouillée (pas de feux d'artifice, flammes et autres fioritures taillées pour le show de stade) et avec une sympathie inégalable.

"Je tenais à vous dire que tout ce que vous entendrez ce soir est complètement live, j'enregistre en direct chaque son, il n'y a pas de bande sonore extérieure, pas de musicien, juste moi", avait promis Ed Sheeran aux débuts de show. Pour les fans de la première heure, il n'y a eu aucune surprise. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, c'était en revanche assez unique en son genre. Loin des titres trop bien produits en studio, le jeune auteur-compositeur-interprète a dévoilé une autre facette, demandant à la foule d'être les "musiciens, choristes et danseurs" d'un soir. Et c'est main dans la main que Sheeran, seul sur scène, et un public réceptif, se sont offerts une soirée inoubliable à Saint-Denis. Rendez-vous est déjà donné ce samedi 7 juillet pour un deuxième concert au Stade de France.