Eddie Murphy en deuil : Son grand frère Charlie est mort à 57 ans

Le même sourire jovial, la même passion pour le cinéma et les comédies, Eddie Murphy et son grand frère Charlie partageaient bien plus qu'un lien de parenté. Malheureusement, Eddie Murphy vient de perdre son grand frère, triste nouvelle officialisée par le manager de Charlie Murphy ce 12 avril. Le comédien est décédé d'une leucémie, il avait 57 ans. Hospitalisé à New York pour suivre une chimiothérapie, le grand frère d'Eddie Murphy a perdu son combat contre le cancer.

En décembre 2009, Charlie Murphy s'est déjà retrouvé confronté à la douloureuse épreuve du cancer.L'acteur avait perdu son épouse Tisha Taylor des suites d'une longue maladie. Tisha, qu'il avait épousé en 1997 et avec qui il a eu deux enfants, luttait contre un cancer depuis deux ans. Lindsay Jacobs, le porte-parole de Charlie Murphy, avait confirmé la triste nouvelle à MTV News à l'époque, déclarant : "La famille Murphy apprécie beaucoup tout les messages envoyés par les fans et le soutien de leurs amis. Ils demandent que l'on respecte leur intimité dans cette terrible épreuve."

Eddie et Charlie Murphy, séparés seulement d'une année, ont commencé leur carrière ensemble et ont souvent partagé l'affiche comme en 2006 dans La nuit au musée. Charlie Murphy est surtout connu pour ses apparitions désopilantes dans le Chappelle's show du comique américain Dave Chappelle (un humoriste qui a beaucoup inspiré Jamel Debbouze). Charlie y racontait sa vie dans l'entourage de sa superstar de frère.