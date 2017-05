Églantine Eméyé, Shirley Bousquet : Les stars en guerre contre l'autisme !

Chaque année depuis sept ans, l'association Un pas vers la vie organise un dîner de charité en faveur de la recherche sur l'autisme. Pour sa septième édition, celui-ci a été organisé le lundi 22 mai dernier, au Pavillon Vendôme, afin de récolter des dons réservés à la construction de la future seconde Maison de répit et au fonctionnement de l'école Un pas vers la vie qui encadre 25 enfants au quotidien...

Lors de cette soirée, on a notamment aperçu de nombreuses stars engagées pour la bonne cause. L'animatrice Églantine Éméyé – elle-même mère d'un enfant autiste – a fait le show sur la scène du Pavillon Vendôme, sous le regard bienveillant du chanteur Cali, déchaîné pour l'occasion. Shirley Bousquet a également fait une apparition remarquée aux côtés de son charmant compagnon Charles Watin, la sublime Elisa Tovati était resplendissante dans sa petite veste dorée et même la célèbre et ex-Miss météo sur TF1, Catherine Laborde, s'opposait à l'animateur phare d'M6, Mac Lesggy. De nombreux people étaient présents pour la bonne cause !

Pour rappel, l'année dernière, l'association a récolté environ 54 000 euros et cette année 62 000 euros. La Maison de répit a pu accueillir entre 80 et 100 enfants l'an passé pour des séjours de 3 à 90 jours.