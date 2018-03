Elise Lucet, la mort de son mari : "Vous comprenez mieux ce qui vous remplit"

En 2011, Elise Lucet connaît un drame dans sa vie. La mort de son mari Martin Bourgeois des suites d'une leucémie, à l'âge de 43 ans. L'animatrice de Cash Investigation et Envoyé spécial se retrouve alors seule avec sa fille rose (née en 2007). Un triste événement sur lequel elle s'exprime très rarement.

Pourtant, à l'occasion de son entretien avec M, Le magazine du Monde, Elise Lucet a accepté de revenir brièvement sur le décès de sa moitié : "Une telle perte, il y a ceux qu l'ont vécue et ceux qui ne l'ont pas vécue. On se reconnaît entre nous. D'un côté, ça enlève une insouciance, mais ça en recréé une autre. Vous comprenez mieux ce qui vous remplit, ce qui vous intéresse. Je n'ai pas envie de baragouiner, je sais que ça peut s'arrêter demain. Les postes de direction, si je dis non, c'est parce que ça ne m'intéresse pas."

Son métier, c'est ce qui lui a permis de tenir le coup comme elle l'avait expliqué en 2013, au détour d'une interview avec TV Mag : "Mon métier m'a permis de me tenir debout. Il y a eu deux années d'épreuves absolues entre 2009 et 2011." La libération des otages Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier fut également une libération pour elle : "Trois mois avant, j'avais vécu une immense tristesse, et cette fois, eux, au moins, on ne les perdait pas."