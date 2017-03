Eliza Dushku : Alcoolique et accro à la drogue, la star de Buffy témoigne

Elle avait 17 ans lorsqu'elle a commencé à jouer le rôle de Faith Lehane dans Buffy contre les vampires, série fantastique avec Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz qui s'apprête à fêter ses 20 ans. Si c'est en évoquant cette expérience qu'Eliza Dushku a choisi de débuter son discours prononcé devant des étudiants du New Hampshire mardi 7 février, l'actrice américaine de 36 ans leur a surtout livré un témoignage empreint d'honnêteté et d'émotion.

La star a en effet révélé un lourd secret devant l'audience composée de plusieurs milliers d'étudiants. "Il y a quelque chose que peu de gens savent. Je suis alcoolique et j'ai été accro à la drogue durant plusieurs années", a-t-elle partagé. "Je suis sobre, je ne bois plus et je ne me drogue plus", s'est-elle félicitée, soutenue par les étudiants. Eliza Dushku a ainsi détaillé comment elle avait pris le chemin de l'addiction, débutant sa consommation de drogue à 14 ans et combien elle avait aimé sa première fois, l'état dans lequel elle s'était trouvée projetée, jusqu'à ce que ce plaisir se transforme en addiction. "Les drogues ne m'aimaient pas, n'aimaient pas ma famille, n'aiment définitivement pas mes amis qui sont morts", a-t-elle confié.

Eliza Dushku a choisi de devenir sobre pour sa famille, lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle ne s'aimait plus et que son frère ne voulait plus qu'elle approche de sa fille, Sofia. "Je me rappelle mon frère me disant qu'il ne voulait pas que je sois à côté de ma nièce, qu'il ne me faisait pas confiance. Et je suis une très bonne tante aujourd'hui. Mais il avait raison. Je suis une bonne personne mais quand je prenais des drogues et que je buvais, je ne prenais pas de bonnes décisions", a-t-elle avoué. Déterminée à sensibiliser les étudiants sur les risques de ses addictions, Eliza Dushku les a sommés de ne jamais se laisser tenter.

Tueuse rebelle dans Buffy contre les vampires, l'actrice également vue dans les séries Tru Calling (de 2003 à 2005) et Dollhouse incarne à présent la voix de la sagesse...

Olivia Maunoury