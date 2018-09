Eliza Dushku : La star de Buffy a épousé son chéri de 16 ans son aîné !

En couple depuis 2016, Eliza Dushku et Peter Palandjian s'étaient fiancés l'année suivante. Ancien joueur de tennis professionnel, diplômé d'Harvard et père de quatre enfants nés d'une précédente union, Peter Palandjian est à la tête de la société Intercontinental Real Estate Corporation, qui gère des placements immobiliers en capital-investissement et fournit des services immobiliers à des clients nationaux et internationaux. Une entreprise qui avait été fondée à Boston en 1959 par son père, Petros A. Palandjian.