Eliza Dushku fiancée: L'actrice de Buffy va épouser son chéri de 17 ans son aîné

Appelez-là Madame Palandjian... Eliza Dushku est sur le point de se marier ! L'actrice qui a incarné Faith dans la série culte Buffy Contre les Vampires s'est fiancée à son amoureux, l'homme d'affaires Peter Palandjian.

La pétillante brunette de 36 ans a confirmé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, publiant une adorable photo de couple sur sa page Instagram. "Oui, avec plaisir mon amour", a-t-elle écrit en légende du cliché qui la montre béate de surprise, une main devant la bouche et l'autre dans celle de son partenaire. Les deux futurs mariés, qui se regardent amoureusement, semblent tous les deux sur un petit nuage.

Eliza et son chéri, de dix-sept ans son aîné, résident tous les deux à Boston. L'homme de 53 ans est à la tête d'une société de gestion immobilière – l'Intercontinental Real Estate Corporation – après avoir exercé en tant que joueur de tennis professionnel et étudié à Harvard. Il est aussi papa de quatre enfants, nés d'une précédente relation.

De son côté, l'actrice qui a révélé il y a quelques mois avoir été dépendante à l'alcool et à la drogue s'apprête à faire son grand retour sur le petit écran. D'après le site Deadline, elle incarnera la vilaine sorcière The Lady dans La Compagnie noire, la série adaptée de la saga littéraire et fantastique de Glen Cook. Une année décidément bien riche en rebondissements pour la belle Eliza.