Elizabeth Gilbert en couple avec un ami proche de sa compagne, morte d'un cancer

Plus d'un an après la disparition de sa compagne, Elizabeth Gilbert a annoncé une grande et heureuse nouvelle sur sa page Instagram : elle est à nouveau en couple et l'homme qui partage à présent sa vie est directement lié à Rayya Elias. "Découvrez mon amour, monsieur Simon MacArthur", écrit-elle dans un long message, précisant que celui qui lui a redonné le sourire et foi en l'amour est "photographe en Grande-Bretagne". Mais ce n'est pas tout, la romancière révèle également qu'elle connaît son amoureux depuis de longues années et qu'il a également été le colocataire de sa défunte compagne trente ans auparavant. "Ils s'aimaient comme frère et soeur. Ce qui, vous l'imaginez, veut tout dire pour moi", poursuit-elle.

Par ce message, Elizabeth Gilbert souhaite donner de l'espoir à ceux qui ont perdu, comme elle, l'élu de leur coeur : "Si vous pensiez ne plus pouvoir aimer, mais que vous ressentez une attirance pour une nouvelle personne, et que vous vous demandez si c'est bien. Laissez-moi le dire : c'est bien. Votre coeur est une grande cathédrale. Laissez-la ouverte. Laissez l'amour y entrer."