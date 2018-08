Ellie Goulding : La chanteuse s'est fiancée après 18 mois d'amour

Ellie Goulding va se marier ! Mardi 7 août 2018, la presse anglaise a en effet révélé que son séduisant chéri Caspar Jopling (un temps membre de l'équipe nationale britannique d'aviron) avait fait sa demande. L'annonce a d'abord été publiée de façon très traditionnelle dans les colonnes du journal The Times. "Monsieur C.W.G Jopling et Mademoiselle E.J. Goulding. Les fiançailles sont années entre Caspar, fils du député Nicholas Jopling du Yorkshire et de Jayne Warde-Aldam du Yorkshire, et Elena, fille d'Arthur Goulding d'Hertfordshire et Tracey Summer des Midlands de l'Ouest", lit-on.

Selon le tabloïd The Sun, "le couple souhaitait d'abord annoncer la nouvelle à ses amis et à sa famille, et les gens ne devraient pas remarquer [l'annonce dans le Times] parce que son prénom est Elena". Un proche confirme : "Elle est ravie et n'a jamais été aussi heureuse."

La chanteuse de 31 ans et son futur mari de 26 ans se fréquentent depuis le printemps 2017 et partagent leur quotidien entre Londres et New York. Passé par Harvard et l'Eton College (rien que ça !), diplômé en histoire de l'art, Caspar Jopling travaille en tant que marchand d'art pour la société Sotheby's, spécialisée dans la vente aux enchères d'oeuvres d'art.