Élodie Gossuin : "J'ai quatre enfants et je ne sais pas cuisiner"

Ce lundi 16 janvier, Élodie Gossuin est dans tous les magazines télé afin de parler de sa nouvelle émission Un chef dans l'oreille, sur France 2. Un programme culinaire qui remplace, après cinq mois d'une audience décevante, l'émission Amanda, présentée par Amanda Scott.

Le concept ? Les chefs Yoni Saada (ancien Top Chef) et Flora Mikula guideront par oreillettes deux novices en cuisine pour réaliser une recette. Une émission qui sera très utile à Elodie Gossuin qui est loin d'être une pro des fourneaux. "Il m'est déjà arrivé d'aller chez le traiteur et de faire croire à mes invités que c'était moi qui avais cuisiné", confie l'ex-Miss France à Télé Loisirs. "J'ai été choisie pour ce que je suis ; une maman de quatre enfants qui ne sait pas cuisiner, comme beaucoup de femmes", surenchérit-elle dans les pages de Télé Star.

Concernant les mauvaises langues qui disent qu'elle aurait pris la place d'Amanda Scott, la jolie blonde se défend de toute manipulation. Mieux, au magazine Télé Star, elle déclare : "Nous avons échangé. Je la connais depuis très longtemps. C'est une femme que j'adore, aux qualités indéniables. Je suis sûre qu'elle sera encore à la télé."

À la radio tous les matins de 6h à 9h30 sur RFM et à présent à 16h55 tous les jours sur France 2, la maman de Jules et Rose (9 ans) et de Joséphine et Léonard (3 ans) va devoir s'organiser ! "J'aurais pour la première fois deux quotidiennes, ce qui implique moins de présence à la maison. Ce sont des périodes de vie, des discussions que j'ai en famille. Elle est d'ailleurs fière de moi, de me voir m'épanouir, de savoir que l'on me fait confiance...", avoue-t-elle à Télé Poche.

Nul doute qu'elle s'en sortira à merveille !